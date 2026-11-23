Główna Służba Wywiadowcza Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikowała 23 listopada na portalu War&Sanctions informacje dotyczące 69 przedsiębiorstw wchodzących w skład holdingu inwestycyjnego „RT-Rozwój Biznesu” należącego do rosyjskiej korporacji państwowej „Rostec”.

Ogółem zakładka „Rostec” w sekcji „Kompleks wojskowo-przemysłowy agresora” zawiera już dane dotyczące 836 przedsiębiorstw z 11 holdingów tego największego rosyjskiego konglomeratu wojskowo-przemysłowego.

Wśród kluczowych aktywów holdingu znajduje się grupa „VSMPO-Avisma”, która jest największym na świecie producentem tytanu i dostarcza produkty dla rosyjskiego lotnictwa strategicznego i bojowego, posiadając zagraniczne centra dystrybucji w Chinach, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii i na Cyprze. W raporcie wywiadowczym odnotowano próby obejścia ograniczeń przez spółkę: w październiku bieżącego roku spółka macierzysta wycofała się ze składu założycieli brytyjskiego oddziału VSMPO TIRUS UK, przekazując go nowo utworzonej firmie z Hongkongu QURI INVESTMENT LIMITED, a po wprowadzeniu amerykańskich sankcji eksportowych w 2023 roku nawiązała import kazachskiego koncentratu ilmenitu od „Ekspoinżyniring” za pośrednictwem powiązanej firmy-przykrywki „TD Optima”.

Oprócz giganta tytanowego w skład „RT-Rozwój Biznesu” wchodzi firma „MF Technologii”, która kontroluje holding VK („VKontakte”, „Odnoklassniki”, komunikator MAX, Mail.ru, „Dzen”), firma NtechLab zajmująca się opracowywaniem systemów rozpoznawania twarzy i pojazdów opartych na sieciach neuronowych, przedsiębiorstwo górnicze „Elbrusmetall”, a także firma „Reale Engineering Invest”, która nielegalnie eksploatuje złoże manganu Wielko-Tokmańskie na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego. W GUR podkreślono, że ujawnione schematy potwierdzają skuteczność presji sankcyjnej, jednak wymagają wzmożonego międzynarodowego monitoringu w celu zablokowania sposobów obchodzenia ograniczeń.

GUR poinformowało o tym na Facebooku.

W rosyjskim przedsiębiorstwie „ODK-Saturn”, produkującym silniki dla lotnictwa wojskowego i cywilnego, planuje się zwolnienie prawie 700 pracowników.

W Rosji gwałtownie rośnie popyt na sprzęt do ochrony przedsiębiorstw przed dronami w związku z regularnymi atakami ukraińskimi. W 2026 roku sprzedaż systemów przeciwdronowych może osiągnąć 56 mld rubli, przy czym ponad 60% zamówień zrealizują firmy cywilne.

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