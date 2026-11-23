乌克兰国防部情报总局于11月23日在War&Sanctions门户网站上公布了隶属于俄罗斯国有企业“罗斯技术”旗下投资控股公司“RT-业务发展”的69家企业的信息。

目前，“侵略者军工复合体”栏目下的“罗斯特赫”板块已收录了这家俄罗斯最大军工集团旗下11家控股公司共836家企业的数据。

该控股集团的核心资产包括“VSMPO-Avisma”集团，该集团是全球最大的钛生产商，为俄罗斯的战略和前线航空部队供应产品，并在中国、 美国、英国、德国、瑞士和塞浦路斯设有海外分销中心。 情报报告记录了该公司试图规避限制的举动：今年10月，母公司退出了英国子公司VSMPO TIRUS UK的创始股东行列，将其转让给新成立的香港公司QURI INVESTMENT LIMITED， 而在2023年美国实施出口制裁后，该公司又通过关联空壳公司“TD Optima”从“Expoengineering”进口哈萨克斯坦钛铁矿精矿。

除这家钛业巨头外，“RT-业务发展”集团还包括“MF技术”公司，该公司控制着VK控股集团（“VKontakte”、 “Odnoklassniki”、即时通讯应用MAX、Mail.ru、“Zen”）控股集团的控股公司；开发神经网络人脸识别和交通识别系统的NtechLab；采矿企业“埃尔布鲁斯金属”； 以及“雷亚莱工程投资”公司——该公司在扎波罗热州临时被占领土上非法开采大托克马茨锰矿。 乌克兰总参谋部情报总局强调，这些被揭露的骗局证实了制裁压力的有效性，但需要加强国际监督，以封堵规避限制的途径。

乌克兰总情报局在Facebook上发布了这一消息。

俄罗斯企业“ODK-土星”（主要生产军用和民用航空发动机）计划裁员近700人。

在乌克兰频繁发动袭击的背景下，俄罗斯对用于保护企业免受无人机袭击的设备的需求正在迅速增长。到2026年，反无人机系统的销售额可能达到560亿卢布，其中超过60%的订单将由民用公司提供。

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