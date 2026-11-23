乌克兰一架苏-27战斗机在一次作战出击中，击中了顿涅茨克州境内两个俄罗斯占领军的目标。

乌克兰武装部队空军第39战术航空旅公布了此次打击的视频。

飞行员安德烈在第3军团责任区内完成了此次作战任务。出击期间，击中了一座横跨河流的钢筋混凝土公路桥，以及入侵者某摩托化步兵团的一个连的指挥观察哨。

此次打击使用了GBU制导航空炸弹。该旅指出，桥梁的摧毁将阻碍俄军装备和人员的调动，而指挥所的摧毁将打乱敌军在该战线段的部队指挥体系。

军方未具体说明此次使用了GBU系列炸弹的哪种型号。

消息来源：乌克兰武装部队空军第39战术航空旅。

11月17日和18日，乌克兰军队对卢甘斯克州和库尔斯克州的俄罗斯军事后勤设施实施了打击，并证实三架俄罗斯军用运输机遭到损毁。 其中一架伊尔-76飞机受损非常严重。

一名代号为“West”的乌克兰米格-29战斗机飞行员在击退敌方又一次空中袭击时，击落了两架俄罗斯无人机。 为击落第一个目标，飞行员使用了“空对空”导弹；第二个目标则被机载机炮击落。

网络上发布了一段乌克兰飞行员执行战斗任务的视频，他利用机载机炮击落了一架俄罗斯Shahed攻击型无人机。

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