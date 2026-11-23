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Український винищувач Су-27 за один бойовий виліт уразив дві цілі російських окупантів на Донеччині.

Відео ударів оприлюднила 39-та бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Бойове завдання виконав льотчик Андрій у смузі відповідальності 3-го армійського корпусу. Під час вильоту уражено залізобетонний автомобільний міст через річку та командно-спостережний пункт роти одного з мотострілецьких полків загарбників.

Для ударів застосували керовані авіаційні бомби GBU. У бригаді зазначили, що знищення мосту ускладнить переміщення російської техніки та особового складу, а ураження пункту управління порушить керування підрозділами противника на цій ділянці фронту.

Які саме модифікації бомб GBU використали, військові не уточнили.

Джерело: 39-та бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові 17 та 18 листопада завдали ударів по об'єктах російської військової логістики в Луганській та Курській областях, а також підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ. Один із літаків — Іл-76 — дістав дуже значні пошкодження.

Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним «West» знищив два російські безпілотники під час відбиття чергової повітряної атаки противника. Для ураження першої цілі льотчик застосував ракету класу «повітря — повітря», а другу збив з авіаційної гармати.

У мережі опублікували відео бойової роботи українського пілота, який знищив російський ударний безпілотник Shahed за допомогою бортової авіагармати.

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