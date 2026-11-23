Ukraiński myśliwiec Su-27 podczas jednego lotu bojowego zniszczył dwa cele rosyjskich okupantów w obwodzie donieckim.

Nagranie z ataków opublikowała 39. Brygada Lotnictwa Taktycznego Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zadanie bojowe wykonał pilot Andrij w strefie odpowiedzialności 3. korpusu armii. Podczas lotu zniszczono żelbetowy most samochodowy nad rzeką oraz punkt dowodzenia i obserwacji kompanii jednego z pułków motorowych strzelców najeźdźców.

Do przeprowadzenia ataków wykorzystano kierowane bomby lotnicze GBU. W brygadzie zaznaczono, że zniszczenie mostu utrudni przemieszczanie się rosyjskiej techniki i personelu, a zniszczenie punktu dowodzenia zakłóci kierowanie oddziałami przeciwnika na tym odcinku frontu.

Wojskowi nie podali, jakie konkretnie modyfikacje bomb GBU zostały użyte.

Źródło: 39. Brygada Lotnictwa Taktycznego Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W dniach 17 i 18 listopada ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na obiekty rosyjskiej logistyki wojskowej w obwodach ługańskim i kurskim, a także potwierdziły uszkodzenie trzech samolotów transportowych RF. Jeden z samolotów — Il-76 — doznał bardzo poważnych uszkodzeń.

Ukraiński pilot myśliwca MiG-29 o znaku wywoławczym „West” zniszczył dwa rosyjskie drony podczas odpierania kolejnego ataku powietrznego wroga. Aby zniszczyć pierwszy cel, pilot użył pocisku typu „powietrze–powietrze”, a drugi zestrzelił za pomocą karabinu pokładowego.

W sieci opublikowano nagranie z akcji bojowej ukraińskiego pilota, który zniszczył rosyjskiego drona uderzeniowego Shahed za pomocą pokładowego działka lotniczego.

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