W listopadzie na froncie zginął fotograf, kamerzysta i żołnierz z Sumy, Artur Nazarow. Według danych Instytutu Mediów stał się on 146. przedstawicielem mediów, który zginął w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W życiu cywilnym Nazarow pracował jako freelancer, był znany w środowisku dziennikarskim regionu i współpracował z sumską gazetą „Panorama”, wraz z redakcją której stworzył projekt upamiętniający „Chwała Bohaterom”, poświęcony poległym w ATO rodakom. Podczas Rewolucji Godności pracował jako fotograf na Majdanie, dokumentując szturmy, rotację snajperów i ofiary śmiertelne, gdzie sam został ranny, a w latach 2014–2015 walczył na wschodzie Ukrainy, nadal zajmując się fotografią.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji Nazarow ponownie stanął w obronie państwa i wraz z osobami o podobnych poglądach zorganizował w Sumach grupę „Gorący barmani”, której członkowie przygotowywali koktajle Mołotowa, a także zajmowali się rozpoznaniem naziemnym i lotniczym.

Źródło: Instytut Informacji Masowej.

Sąd oficjalnie uznał za zmarłego dziennikarza i żołnierza Samuela Proskuryakowa, który zaginął bez śladu podczas wykonywania zadania bojowego w obwodzie chersońskim 15 października 2022 roku. Przez cztery lata nie było żadnych informacji na temat jego losu.

W walce na kierunku zaporoskim zginął żołnierz 153. oddzielnej brygady zmechanizowanej, dziennikarz i projektant mediów Rusłan Rudukan. Obrońca Ukrainy miał 47 lat.

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