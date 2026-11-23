В октябре 2026 года в результате российских атак в Украине погибли 534 мирных жителя, в том числе 16 детей, а ещё почти три тысячи мирных жителей получили ранения. Такие данные озвучил министр обороны Украины Евгений Хмара во время выступления на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

По словам главы оборонного ведомства, в течение месяца российские войска также нанесли удары по 17 больницам, 39 школам, около 500 многоквартирным и почти двум тысячам частных жилых домов, а также по 19 музеям и объектам исторического и культурного наследия.

Источник: Укринформ.

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