W październiku 2026 roku w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę zginęło 534 cywilów, w tym 16 dzieci, a prawie trzy tysiące cywilów odniosło rany. Dane te podał minister obrony Ukrainy Jewhen Chmara podczas wystąpienia na 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie.

Według szefa resortu obrony, w ciągu miesiąca rosyjskie wojska ostrzelały również 17 szpitali, 39 szkół, około 500 budynków wielorodzinnych i prawie dwa tysiące prywatnych domów mieszkalnych, a także 19 muzeów oraz obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Źródło: Ukrinform.

Przypomnijmy, że Francja zażądała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ po rosyjskim ataku na Kijów.

Wcześniej Ukraina zablokowała na konferencji klimatycznej ONZ raport Rosji dotyczący terytoriów okupowanych.

ONZ uznała atak na szkołę w Komyshuwasi za jeden z najbardziej śmiercionośnych ataków na ludność cywilną.

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