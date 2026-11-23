11月23日星期一， 乌克兰国防军对俄罗斯深后方实施了打击，摧毁了位于彼尔姆的“卢克石油-彼尔姆石油合成”炼油厂以及位于鞑靼斯坦共和国的“卡列基诺”输油站。

位于距离乌克兰边境1500多公里处的彼尔姆炼油厂是俄罗斯该行业的主要企业之一，设计产能约为每年1300万吨原油， 生产60多种产品，并为俄罗斯联邦军队提供燃料。

此次针对该企业的行动是与“黑火花”反抗运动协同进行的， 导致三处关键工艺设施瘫痪——AVT-2和AVT-5大气-真空管式塔，没有这些设备，就无法对原油进行初级分馏以生产汽油、柴油、 航空燃油和燃料油；此外，负责提高汽油辛烷值的异构化装置也遭到破坏。

同一天，乌克兰军队在短短几天内第二次袭击了位于鞑靼斯坦阿尔梅季耶夫斯克附近的“卡列基诺”输油站 ——这是俄罗斯联邦干线输油管道的主要枢纽之一，原油在此接收并混合后，再输送至炼油厂。 此次袭击中，该设施的四个储油罐遭到破坏；而在11月19日的上次袭击中，该处三个容量各达5万立方米的RVSPA-50000型储油罐曾遭到损毁。 军事指挥部强调，乌克兰国防军将继续在《联合国宪章》第51条所保障的自卫权范围内，系统性地削弱侵略者的军事经济潜力。

来源：乌克兰武装部队总参谋部。

此前，总参谋部证实已摧毁位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一。

此外，在11月23日凌晨，乌克兰国防军对俄罗斯罗斯托夫州的新沙赫京石油产品厂发动了打击。该工厂发生的大规模火灾甚至被卫星记录下来。

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