Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года по конец сентября 2026 года, показал, что 92,9 % зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

В то же время небоевые потери среди идентифицированных военнослужащих составили 14 985 человек. Из них 7 320 умерли от заболеваний, причем почти половину случаев (около 46 %) вызвали болезни сердца, в частности хронические патологии, кардиомиопатии, острые ишемические состояния и инфаркты.

Еще 4 921 смерть (32,8 % от всех небоевых потерь) наступила по внешним причинам: больше всего военнослужащих погибло в ДТП (950 случаев) и в результате отравлений или передозировок (866), кроме того, зафиксировано 656 огнестрельных ранений при неустановленных обстоятельствах и не менее 540 самоубийств, а в 2 744 случаях установлить первопричину смерти не удалось.

По более широкой оценке издания «Проект», в целом в базе Росстата содержатся сведения о 474 тысячах смертей, связанных с войной, а с учётом задержек в регистрации реальное число погибших оккупантов по состоянию на сентябрь могло достичь 573 тысяч и вырасти до 629 тысяч по итогам 2026 года.

Источник: исследование изданий «Агентство» и «Проект» на основе утечки базы данных Росстата.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

ВСУ ликвидировали на фронте российского хоккеиста Константина Зарубина.

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