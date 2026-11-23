对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记在案的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

与此同时，已确认身份的军人中非战斗伤亡人数为14 985人。 其中7 320人死于疾病，近半数病例（约46%）由心脏病引起，包括慢性病、心肌病、急性缺血性病变及心肌梗死等。

另有4 921例死亡（占非战斗伤亡总数的32.8%）由外部原因导致：因交通事故死亡的军人最多（950例），其次是中毒或药物过量（866例）， 此外，还记录了656起原因不明的枪伤事件和至少540起自杀事件，另有2 744例死亡的根本原因无法确定。

据《项目》杂志更广泛的估算，俄罗斯联邦统计局数据库中共记录了47.4万例与战争相关的死亡案例， 考虑到登记延迟，截至9月，占领军实际死亡人数可能已达57.3万人，到2026年底或将增至62.9万人。

来源：《阿根特斯托》和《项目》媒体基于俄罗斯联邦统计局数据库泄露信息所做的研究。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

乌克兰武装部队在前线击毙了俄罗斯冰球运动员康斯坦丁·扎鲁宾。

此外，乌克兰武装部队还在前线击毙了一名俄罗斯冰攀世界冠军。

乌克兰守卫者在前线击毙了俄罗斯占领军成员谢尔盖·库切罗夫——他曾多次获得俄罗斯自行车运动冠军，是世界杯冠军得主，并参加过两届奥运会。

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