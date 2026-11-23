Analiza złamanej przez hakerów bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to straty bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Jednocześnie straty niebojowe wśród zidentyfikowanych żołnierzy wyniosły 14 985 osób. Spośród nich 7 320 zmarło z powodu chorób, przy czym prawie połowę przypadków (około 46%) spowodowały choroby serca, w szczególności przewlekłe schorzenia, kardiomiopatie, ostre stany niedokrwienne oraz zawały serca.

Kolejne 4 921 zgonów (32,8% wszystkich strat niebojowych) nastąpiło z przyczyn zewnętrznych: najwięcej żołnierzy zginęło w wypadkach drogowych (950 przypadków) oraz w wyniku zatruć lub przedawkowania (866), ponadto odnotowano 656 ran postrzałowych w nieustalonych okolicznościach oraz co najmniej 540 samobójstw, a w 2 744 przypadkach nie udało się ustalić pierwotnej przyczyny zgonu.

Według szerszej oceny magazynu „Proekt” baza Rosstatu zawiera łącznie dane dotyczące 474 tysięcy zgonów związanych z wojną, a biorąc pod uwagę opóźnienia w rejestracji, rzeczywista liczba poległych okupantów we wrześniu mogła osiągnąć 573 tysiące i wzrosnąć do 629 tysięcy na koniec 2026 roku.

Źródło: badania czasopism „Agencja” i „Projekt” na podstawie wycieku danych z bazy Rosstatu.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych bazy Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

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