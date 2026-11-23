Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй».

По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

В 2022 году Россия теряла около 60 военнослужащих в день, в 2023-м — 150, в 2024-м — более 400. Самый высокий показатель зафиксирован в 2025 году — в среднем 584 погибших ежедневно, а с учётом ещё не оформленных смертей — около 660.

Наибольшие потери на душу населения зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири. В частности, в Еврейской автономной области на 100 тысяч жителей приходится почти тысяча погибших, в Забайкальском крае — около 800, на Чукотке — 760, в Туве — 650. Самый низкий показатель в Москве — 63 погибших на 100 тысяч населения.

По данным анализа, в войне против Украины погибли не менее 6 тысяч иностранцев, воевавших на стороне РФ. Также за годы войны медианный возраст погибших российских военных вырос с 33 до 40 лет.

Более 7 тысяч погибших были в возрасте 18–19 лет. Кроме того, около 2,5 тысяч военных умерли от алкоголя, наркотиков или самоубийств — среди них более 1,5 тысячи покончили с собой.

До этого ВСУ ликвидировали на фронте российского хоккеиста Константина Зарубина.

Также ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по ледолазанию.

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

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