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Розвідувальний літак НАТО Bombardier ARTEMIS II 23 листопада провів у повітрі над Чорним морем понад сім годин.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах.

За даними джерела, літак здійснював маневри над Румунією, зокрема пролітав поблизу районів, що межують з Україною.

Вранці в суботу, 21 листопада, Збройні сили Естонії оголосили попередження про можливу загрозу безпілотників у повітах Іда-Вірумаа та Ляене-Вірумаа. У повітря підняли авіацію союзників по НАТО, зокрема турецькі винищувачі.

Російський військовий гелікоптер Мі-8 у середу, 23 вересня, порушив повітряний простір Польщі, залетівши з Калінінградської області. Російська машина перебувала в польському небі протягом 42 секунд.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило про ймовірне порушення повітряного простору країни російським військовим літаком у районі Фінської затоки. У відомстві уточнили, що інцидент наразі перевіряється та з’ясовуються всі обставини події.

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