Разведывательный самолёт НАТО Bombardier ARTEMIS II 23 ноября провёл в воздухе над Чёрным морем более семи часов.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По данным источника, самолёт совершал маневры над Румынией, в частности пролетал вблизи районов, граничащих с Украиной.

Утром в субботу, 21 ноября, Вооруженные силы Эстонии объявили предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. В воздух подняли авиацию союзников по НАТО, в частности турецкие истребители.

Российский военный вертолёт Ми-8 в среду, 23 сентября, нарушил воздушное пространство Польши, залетев из Калининградской области. Российская машина находилась в польском небе в течение 42 секунд.

Министерство обороны Финляндии сообщило о вероятном нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом в районе Финского залива. В ведомстве уточнили, что инцидент в настоящее время проверяется и выясняются все обстоятельства происшествия.

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