Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraiński wywiad dysponuje informacjami o przygotowaniach Rosji do nowych ataków.

Prezydent wezwał obywateli, by nie ignorowali sygnałów alarmu powietrznego i dbali o swoje bezpieczeństwo.

Podkreślił również konieczność dostarczenia Ukrainie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, wzywając Stany Zjednoczone i innych partnerów do podjęcia odpowiednich decyzji.

Według Zełenskiego dodatkowe pociski do systemów Patriot są niezbędne do ochrony ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej, a Rosję należy powstrzymać, aby zapobiec dalszym ofiarom i zniszczeniom.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

W tygodniu, który zakończył się 22 listopada, Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy około 2700 dronów, prawie 1460 kierowanych bomb lotniczych oraz 165 pocisków różnego typu. Rosyjskie ataki dotknęły 20 regionów kraju.

W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego żołnierze wykorzystali zautomatyzowany kompleks.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

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