Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым атакам.

Президент призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь себя.

Также он подчеркнул необходимость поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot, призвав США и других партнеров принять соответствующие решения.

По словам Зеленского, дополнительные ракеты для Patriot необходимы для защиты украинских городов и критически важной инфраструктуры, а Россию нужно остановить, чтобы не допустить дальнейших жертв и разрушений.

Источник: Владимир Зеленский.

За неделю, завершившуюся 22 ноября, Россия выпустила по Украине около 2700 беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет различных типов. Под российскими ударами оказались 20 регионов страны.

В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Для поражения воздушной цели военные применили автоматизированный комплекс.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение.

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