В понедельник, 23 ноября, российские оккупанты более 40 раз обстреляли шесть районов Днепропетровской области с применением беспилотников и артиллерии, в результате чего двое человек погибли и ещё трое получили ранения. Об этом по состоянию на 18:30 сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В Никопольском районе — в частности, в Никополе, а также в Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской общинах — зафиксированы два погибших и две раненые женщины в возрасте 67 и 68 лет, которые проходят амбулаторное лечение; повреждены многоэтажный и частные дома, склад, автомобили и инфраструктура. В Софиевской общине Криворожского района в результате обстрелов загорелись заправка и грузовик, пострадал 63-летний мужчина, который также находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, в Подгородненской общине Днепровского района повреждены частные дома, гараж и инфраструктура, в Павлограде вспыхнул пожар и повреждены гаражи, автокран и автомобиль, в Шахтерской и Дубовиковской общинах Синельниковского района повреждены автомобили, а в городе Самар загорелся автомобиль.

Источник: Днепропетровская областная военная администрация.

За два дня Россия атаковала четыре энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. Оборудование повреждено, на нескольких объектах возникли пожары.

В результате вражеской атаки в Днепропетровской области было повреждено важное энергетическое оборудование региона. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии в области.

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