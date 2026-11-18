Rosyjskie siły zbrojne zaatakowały obiekt należący do Grupy „Naftogaz” w obwodzie poltawskim. Poinformował o tym pełniący obowiązki prezesa zarządu NAK „Naftogaz Ukrainy” Siergiej Fedorenko.

Jak podkreślił w środę na Facebooku, jest to kontynuacja systematycznej kampanii ataków na infrastrukturę naftowo-gazową Ukrainy, w ramach której Rosja praktycznie codziennie atakuje obiekty związane z wydobyciem i dystrybucją gazu.

Fedorenko zaznaczył, że w tym tygodniu systematycznym atakom poddawane były oddziały w obwodach poltawskim i dniepropetrowskim.

Jak powiedział, obecnie na miejscu trwa ocena skali zniszczeń i skutków ataku. Zwrócił uwagę, że prace te utrudnia zagrożenie ponownymi atakami.

Rosyjskie drony zaatakowały obiekt Naftogazu w obwodzie poltawskim.

Wcześniej okupanci zaatakowali dronami rakietowymi obiekt Naftogazu w obwodzie dniepropetrowskim.

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