W Kijowie fragmenty drona spadły na teren zakładu w dzielnicy Solomjanska
W dzielnicy Solomjanska stolicy, w wyniku ataku rosyjskich dronów 18 listopada, odłamki spadły na teren jednego z zakładów.
Według władz miejskich w wyniku upadku odłamków na terenie obiektu zapaliły się samochody ciężarowe. Na miejscu zdarzenia działają obecnie wszystkie odpowiednie służby ratownicze.
Informacje dotyczące ewentualnych ofiar i skali zniszczeń są obecnie weryfikowane.
Źródło: Witalij Kliczko na Telegramie.
Wcześniej informowano, że wieczorem 18 listopada w dzielnicy Pechersk w Kijowie szczątki rosyjskiego drona uderzyły w 28-piętrowy budynek mieszkalny na wysokości 11. piętra. Jednak później Kijowska Administracja Miejska zaprzeczyła tej informacji.
W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, a w dzielnicy Pozyanki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki ataku, są poszkodowani.