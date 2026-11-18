W dzielnicy Solomjanska stolicy, w wyniku ataku rosyjskich dronów 18 listopada, odłamki spadły na teren jednego z zakładów.

Według władz miejskich w wyniku upadku odłamków na terenie obiektu zapaliły się samochody ciężarowe. Na miejscu zdarzenia działają obecnie wszystkie odpowiednie służby ratownicze.

Informacje dotyczące ewentualnych ofiar i skali zniszczeń są obecnie weryfikowane.

Źródło: Witalij Kliczko na Telegramie.

Wcześniej informowano, że wieczorem 18 listopada w dzielnicy Pechersk w Kijowie szczątki rosyjskiego drona uderzyły w 28-piętrowy budynek mieszkalny na wysokości 11. piętra. Jednak później Kijowska Administracja Miejska zaprzeczyła tej informacji.

W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, a w dzielnicy Pozyanki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki ataku, są poszkodowani.

Czytaj nas na