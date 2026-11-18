0:00 / 0:00

Інформація про падіння уламків ворожого безпілотника на 28-поверховий житловий будинок у Печерському районі столиці не підтвердилася. Про це 18 листопада 2026 року повідомила Київська міська державна адміністрація.

У відомстві уточнили, що після перевірки дані про влучання у житлову багатоповерхівку виявилися недійсними.

Джерело: КМДА.

Раніше повідомлялося, що увечері 18 листопада у Печерському районі Києва уламки російського безпілотника влучили у 28-поверховий житловий будинок на рівні 11-го поверху. На місце події прямують екстрені служби.

У Києві пролунав вибух на тлі атаки дронів, на Позняках зникло світло.

Російська атака на Київ: в чотирьох районах зафіксували наслідки, є постраждалі.

Читай нас у