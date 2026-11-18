Информация о падении обломков вражеского беспилотника на 28-этажный жилой дом в Печерском районе столицы не подтвердилась. Об этом 18 ноября 2026 года сообщила Киевская городская государственная администрация.

В ведомстве уточнили, что после проверки данные о попадании в жилой многоэтажный дом оказались недостоверными.

Источник: КГГА.

Ранее сообщалось, что вечером 18 ноября в Печерском районе Киева обломки российского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа. На место происшествия направляются экстренные службы.

В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество.

Российская атака на Киев: в четырех районах зафиксированы последствия, есть пострадавшие.

Читай нас в