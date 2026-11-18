Informacje o upadku szczątków wrogiego drona na 28-piętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Pechersk w stolicy nie znalazły potwierdzenia. Poinformowała o tym 18 listopada 2026 r. Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

W urzędzie wyjaśniono, że po sprawdzeniu dane dotyczące uderzenia w wieżowiec mieszkalny okazały się nieprawdziwe.

Źródło: KMDA.

Wcześniej informowano, że wieczorem 18 listopada w dzielnicy Pechersk w Kijowie szczątki rosyjskiego drona uderzyły w 28-piętrowy budynek mieszkalny na wysokości 11. piętra. Na miejsce zdarzenia zmierzają służby ratownicze.

W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, w dzielnicy Poźnaki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki ataku, są poszkodowani.

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