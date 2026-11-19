W czwartek, 19 listopada 2026 roku, podczas ataku rosyjskich dronów na Kijów, w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy uszkodzeniu uległa katedra św. Włodzimierza. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko.

Według informacji burmistrza fragmenty wrogiego drona spadły na otwarty teren w pobliżu świątyni. Fala uderzeniowa i odłamki uszkodziły szyby w oknach katedry Włodzimierzowskiej, budynek sąsiedniej ambasady zagranicznej, a także ponad dziesięć samochodów.

Źródło: Witalij Kliczko.

19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów dronami bojowymi. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Gołosiejowskiej, Desniańskiej i Podolskiej stolicy.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby odniosły obrażenia.

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