W przypadku dalszych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Kijów może stanąć w obliczu poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów komunalnych. Na lewym brzegu stolicy największe zagrożenia wiążą się z ogrzewaniem, natomiast na prawym – z zaopatrzeniem w wodę.

O tym w wywiadzie dla RBC-Ukraina poinformował przewodniczący Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej Maksym Bachmatow.

Według niego sytuacja na lewym brzegu jest szczególnie trudna z powodu uszkodzeń dwóch dużych elektrociepłowni. Wcześniej elektrociepłownie nr 4, 5 i 6 zaopatrywały znaczną część Kijowa w energię elektryczną i cieplną. Obecnie ich zdolność wytwórcza jest poważnie ograniczona, a miasto nie dysponuje pełnoprawną alternatywą dla scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło.

Bahmatow zaznaczył, że od tej infrastruktury zależy około 1,5–2 milionów mieszkańców lewego brzegu, w szczególności dzielnic Desniańskiej, Dnieprowskiej i Darnickiej. W minionym sezonie grzewczym w niektórych dzielnicach odnotowano już długotrwałe przerwy w dostawach: w dzielnicy Dniprowskiej nie było ogrzewania przez około dwa miesiące, a w Desniańskiej – w styczniu.

Jednocześnie na prawym brzegu, według urzędnika, sytuacja z ogrzewaniem może być lepsza dzięki obecności około 120 niewielkich elektrociepłowni, obiektów przemysłowych i przedsiębiorstw, które są w stanie częściowo zaopatrywać się nawzajem w ciepło i energię elektryczną. Z kolei problemy mogą pojawić się z zaopatrzeniem w wodę ze względu na zależność stacji pomp od energii elektrycznej. Do dostarczania wody na wyższe piętra i do poszczególnych dzielnic niezbędne jest działanie urządzeń pompujących.

W Troieszynie znajdują się studnie artezyjskie, które mogą częściowo pomóc w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę. Wymaga to jednak uruchomienia odpowiedniej infrastruktury.

Osobno przewodniczący Rady Rejonowej Desnyńskiej opowiedział o przygotowaniach rejonu na ewentualne długotrwałe przerwy w dostawach prądu. Jak powiedział, udało się pozyskać około 200 mln hrywien pomocy od różnych organizacji oraz stworzyć park generatorów o łącznej mocy 7 MW.

Wszystkie szkoły, przedszkola i szpitale w rejonie są wyposażone w generatory. Ponadto w 20 szkołach urządzono punkty ogrzewania. Utrzymuje się tam temperaturę na poziomie 15–18 stopni oraz przechowuje zapasy wody pitnej i technicznej. Mieszkańcy mogą się tam ogrzać, naładować telefony, otrzymać ciepły posiłek, a w razie potrzeby zostać na noc.

Bahmatow ostrzegł również przed możliwymi problemami z kanalizacją. Jeśli z powodu braku prądu zatrzymają się pompy, a sieci kanalizacyjne zamarzną, mieszkańcy mogą stracić możliwość normalnego korzystania z łazienek. Jako przykład podał sytuację w stołecznej dzielnicy Teremki, gdzie podczas poprzedniego sezonu grzewczego w dziesięciu budynkach zamarzła kanalizacja.

Dlatego urzędnik proponuje, aby z wyprzedzeniem rozważyć utworzenie zwykłych toalet ulicznych w pobliżu budynków mieszkalnych. Według niego toalet biologicznych dostępnych w Kijowie jest za mało, by zaspokoić potrzeby setek tysięcy ludzi.

Bahmatow ocenił również możliwości alternatywnego połączenia transportowego między brzegami Dniepru. Zaznaczył, że budowane obecnie przeprawy pontonowe będą w stanie zapewnić jedynie ograniczony ruch, przede wszystkim dla transportu o krytycznym znaczeniu. Nie będą one w stanie całkowicie zastąpić mostów.

Pomysł wykorzystania tramwajów rzecznych do masowego przewozu osób urzędnik uznał za nierealny. Jak powiedział, jedna taka łódź może przewieźć około 60–70 pasażerów, podczas gdy dzienne zapotrzebowanie może sięgać miliona osób. Promy, według jego szacunków, będą w stanie zaspokoić około 3% zapotrzebowania na transport, a przeprawy pontonowe – do 10%.

Budowę tunelu pod Dnieprem Bachmatow również uważa za mało realistyczną ze względu na złożoność projektowania, finansowania i realizacji. Ponadto zwrócił uwagę na stan istniejących mostów w stolicy, z których część jeszcze przed pełną inwazją znajdowała się w stanie awaryjnym lub nie została w pełni oddana do użytku.

Źródło: RBC-Ukraina.

W Kijowie rozpoczęto budowę pontonowych przepraw przez Dniepr, które mają stać się trasą rezerwową na wypadek krytycznego uszkodzenia lub zniszczenia mostów w stolicy. Będą one zapewniać minimalny tranzyt transportu oraz przejazd sprzętu specjalistycznego i pojazdów niezbędnych do funkcjonowania miasta. Prace mogą zostać zakończone w ciągu dwóch–trzech miesięcy.

W Kijowie rozpoczęto budowę dodatkowych przepraw przez Dniepr. Oczekuje się, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku.

Zgodnie z decyzją Sztabu Naczelnego Dowódcy w Ukrainie ma powstać 21 tymczasowych przepraw mostowych, w tym osiem – przez Dniepr w stolicy. Wykonawcy rozpoczęli już budowę dwóch kijowskich przepraw – poinformował minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami.

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