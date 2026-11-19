В случае дальнейших российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев может столкнуться с серьезными перебоями в работе коммунальных систем. На левом берегу столицы наибольшие риски связаны с отоплением, тогда как на правом — с водоснабжением.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.

По его словам, ситуация на левом берегу особенно сложная из-за повреждения двух крупных теплоэлектроцентралей. Ранее ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивали значительную часть Киева электрической и тепловой энергией. Сейчас их генерирующие мощности существенно повреждены, а полноценной альтернативы централизованному теплоснабжению у города нет.

Бахматов отметил, что от этой инфраструктуры зависят примерно 1,5–2 миллиона жителей левого берега, в частности Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. В прошлом отопительном сезоне в отдельных районах уже наблюдались длительные перебои: в Днепровском районе отопления не было около двух месяцев, а в Деснянском — в январе.

В то же время на правом берегу, по словам чиновника, ситуация с отоплением может быть лучше благодаря наличию около 120 небольших теплоэлектроцентралей, промышленных объектов и предприятий, способных частично обеспечивать друг друга теплом и электроэнергией. Зато проблемы могут возникнуть с водоснабжением из-за зависимости насосных станций от электроэнергии. Для подачи воды на верхние этажи и в отдельные районы требуется работа насосного оборудования.

На Троещине есть артезианские скважины, которые могут частично помочь обеспечить жителей водой. Однако для этого необходимо наладить работу соответствующей инфраструктуры.

Отдельно председатель Деснянской РГА рассказал о подготовке района к возможным длительным отключениям. По его словам, удалось привлечь около 200 млн грн помощи от различных организаций и создать парк генераторов общей мощностью 7 МВт.

Все школы, детские сады и больницы района обеспечены генераторами. Кроме того, в 20 школах оборудовали опорные пункты обогрева. Там поддерживают температуру на уровне 15–18 градусов, хранят запасы питьевой и технической воды. Жители могут согреться, зарядить телефоны, получить горячую еду и, при необходимости, остаться на ночь.

Бахматов также предупредил о возможных проблемах с канализацией. Если из-за отсутствия электроэнергии остановятся насосы, а канализационные сети замерзнут, жители могут остаться без возможности нормально пользоваться санузлами. В качестве примера он привёл ситуацию в столичных Теремках, где во время предыдущего отопительного сезона в десяти домах замерзла канализация.

Поэтому чиновник предлагает заранее рассмотреть вопрос об обустройстве обычных уличных туалетов возле жилых домов. По его словам, имеющихся в Киеве биотуалетов недостаточно, чтобы обеспечить потребности сотен тысяч людей.

Также Бахматов оценил возможности альтернативного транспортного сообщения между берегами Днепра. Он отметил, что понтонные переправы, которые сейчас строят, смогут обеспечить лишь ограниченное движение, прежде всего для критически важного транспорта. Они не смогут полностью заменить мосты.

Идею использования речных трамвайчиков для массовой перевозки людей чиновник назвал нереалистичной. По его словам, одна такая лодка может перевозить примерно 60–70 пассажиров, тогда как ежедневная потребность может достигать миллиона человек. Паромы, по его оценке, смогут покрыть около 3% потребностей в перевозках, а понтонные переправы — до 10%.

Строительство туннеля под Днепром Бахматов также считает малореалистичным из-за сложности проектирования, финансирования и реализации. Кроме того, он обратил внимание на состояние существующих столичных мостов, часть которых ещё до полномасштабного вторжения находилась в аварийном состоянии или не была полностью введена в эксплуатацию.

Источник: РБК-Украина.

В Киеве начали строительство понтонных переправ через Днепр, которые должны стать резервным маршрутом на случай критического повреждения или разрушения столичных мостов. Они будут обеспечивать минимальный транзит транспорта и проезд спецтехники и автомобилей, необходимых для жизнедеятельности города. Работы могут быть завершены в течение двух-трех месяцев.

В Киеве начали строительство дополнительных переправ через Днепр. Ожидается, что первые мосты начнут функционировать в начале 2027 года.

По решению Штаба Верховного Главнокомандующего в Украине должны быть обустроены 21 временный мостовой переход, в том числе восемь — через Днепр в столице. К строительству двух киевских переправ подрядчики уже приступили, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник на закрытой встрече с журналистами.

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