如果俄罗斯继续对能源基础设施发动袭击，基辅的公用事业系统可能会面临严重中断。在首都左岸，最大的风险与供暖有关，而在右岸，则与供水有关。

德斯尼亚区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫在接受RBC-乌克兰采访时表示了这一点。

据他介绍，由于两座大型热电联产电站受损，左岸的局势尤为严峻。此前，4号、5号和6号热电联产电站曾为基辅的大部分地区提供电力和热能。 目前这些电厂的发电能力已严重受损，而该市尚无能够完全替代集中供热的方案。

巴赫马托夫指出，左岸约150万至200万居民，特别是德斯尼亚、第聂伯和达尔尼察地区的居民，都依赖这一基础设施。 在上个供暖季，部分地区已出现长时间供暖中断：第聂伯罗区停供了近两个月，德斯尼亚区则在1月份停供。

与此同时，据该官员称，右岸的供暖状况可能更好，因为那里有约120座小型热电联产厂、工业设施和企业，它们能够相互提供部分热能和电力。 不过，由于泵站依赖电力运行，供水方面可能会出现问题。向高层建筑及部分地区供水需要依靠泵送设备运行。

特罗耶什奇纳地区设有自流井，可在一定程度上帮助保障居民用水。不过，为此必须确保相关基础设施的正常运转。

此外，德斯尼亚区区长还介绍了该区为应对可能出现的长期断电所做的准备工作。据他介绍，已成功从各组织筹集约2亿格里夫纳的援助资金，并组建了一支总功率达7兆瓦的发电机队。

该区所有学校、幼儿园和医院均配备了发电机。此外，在20所学校内还设立了取暖支援点。这些场所将温度维持在15至18摄氏度，并储备了饮用水和工业用水。 居民可以在那里取暖、给手机充电、领取热餐，并在需要时留宿过夜。

巴赫马托夫还提醒了可能出现的下水道问题。如果因停电导致水泵停止运转，且下水道管网冻结，居民可能无法正常使用卫生间。 他以首都特雷姆基区的情况为例说明：在上一个供暖季，该区有十栋住宅楼的下水道曾因结冰而瘫痪。

因此，这位官员建议提前考虑在居民楼附近设置普通街边厕所。据他介绍，基辅现有的生物厕所数量不足以满足数十万人的需求。

此外，巴赫马托夫还评估了在第聂伯河两岸之间建立替代性交通连接的可能性。他指出，目前正在建设的浮桥只能保障有限的通行，主要服务于至关重要的运输。它们无法完全取代桥梁。

这位官员认为，利用河上小电车进行大规模客运的想法并不现实。据他介绍，一艘此类船只约可搭载60至70名乘客，而每日客运需求可能高达100万人次。 据他估算，渡轮可满足约3%的运输需求，而浮桥则可满足高达10%的需求。

巴赫马托夫还认为，在第聂伯河下修建隧道也因设计、融资和实施的复杂性而难以实现。 此外，他还指出基辅现有桥梁的状况：其中部分桥梁早在全面入侵之前就已处于危房状态，或尚未完全投入使用。

来源：RBC-乌克兰。

基辅已开始建设横跨第聂伯河的浮桥，这些浮桥将在首都桥梁遭受严重损坏或被摧毁时作为备用通道。它们将保障最低限度的交通通行，并确保维持城市正常运转所需的特种车辆和汽车能够通行。 工程预计将在两到三个月内完工。

基辅已开始建设横跨第聂伯河的额外渡口。预计首批桥梁将于2027年初投入使用。

根据最高总司令部的决定，乌克兰将修建21座临时桥梁，其中8座位于首都，横跨第聂伯河。 乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克在一次闭门记者会上表示，承包商已着手建设基辅的两座桥梁。

关注我们在