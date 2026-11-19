W czwartek, 19 listopada 2026 roku, podczas rosyjskiego ataku na Kijów fragmenty wrogich dronów spadły na teren Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Poinformował o tym szef resortu spraw zagranicznych Andrij Sybiga.

Według ministra znalezione szczątki rosyjskiego drona zostaną przekazane jako eksponat do muzeum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podkreślił również, że Rosji nigdy nie uda się zastraszyć ukraińskiej dyplomacji, a do napastników skierował niedyplomatyczną odpowiedź, wzywając ich do podążania za rosyjskim okrętem wojennym.

W wyniku rosyjskiego ataku dronów na Kijów szczątki spadły na teren @MFA_Ukraine. Dodamy je do naszego muzeum. A dla rosyjskich terrorystów nasza służba dyplomatyczna ma prostą, niedyplomatyczną wiadomość: podążajcie za rosyjskim okrętem wojennym, łajdacy. Nigdy nie zastraszycie ukraińskiej dyplomacji. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 19 listopada 2026 r.

Wcześniej Andrij Sybiha poinformował również, że w wyniku tego samego ostrzału stolicy uszkodzeniu uległ budynek ambasady Holandii na Ukrainie.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy/Andrij Sybiha.

19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą dronów bojowych. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Hołosiejowskim, Desniańskim i Podolskim stolicy.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby odniosły obrażenia.

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