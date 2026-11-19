Według stanu na poranek 19 listopada w Kijowie utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia atmosfery. Najniższe wskaźniki odnotowano obecnie w dzielnicy Hołosiejowskiej, a najwyższe – w dzielnicy Obolonskiej. Jednocześnie obie wartości mieszczą się w granicach normy.

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w stolicy oraz w poszczególnych dzielnicach Kijowa. Serwis wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część przekazuje informacje w czasie rzeczywistym.

O godz. 07:00 19 listopada 2026 r. ogólny poziom jakości powietrza w Kijowie oceniono jako dobry.

Według danych z monitoringu najniższy wskaźnik odnotowano w dzielnicy Holosiivskyi – 8 AQI, a najwyższy – w dzielnicy Obolonska, gdzie wskaźnik wyniósł 14 AQI. Oba wyniki odpowiadają dobrej jakości powietrza.

Aby śledzić sytuację w stolicy, można skorzystać z kilku serwisów internetowych:

SaveEcoBot – pokazuje dane z sieci stacji monitorujących jakość powietrza atmosferycznego w Kijowie i innych miejscowościach.

Aqicn – wyświetla wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie odczytów z poszczególnych stacji. Skala serwisu obejmuje poziomy od „dobry” do „niebezpieczny”.

LUN Miasto AIR – mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania informacji. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę oraz dane dotyczące konkretnego obszaru, a nie opierać się wyłącznie na jednej wartości.

Sytuacja w zakresie zanieczyszczenia powietrza może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Jeśli poziom zanieczyszczenia wzrósł, zaleca się:

ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu;

zamknąć okna i drzwi, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza;

unikać intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha więcej powietrza;

używać oczyszczacza powietrza zgodnie z instrukcją producenta, jeśli taki jest dostępny.

Szczególną uwagę na jakość powietrza powinny zwracać osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im śledzenie wyników monitoringu oraz własnego samopoczucia.

W miarę możliwości najlepiej wietrzyć pomieszczenia po poprawie jakości powietrza na ulicy.

Przypominamy, że w Kijowie rano 18 listopada utrzymywał się dobry poziom jakości powietrza, a stacje monitorujące nie odnotowały znaczącego zanieczyszczenia. Najniższe wskaźniki zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Darnytska, natomiast nieco wyższe wartości – w dzielnicach Obolonska i Podilskaja.

Rano w środę, 18 listopada, odnotowano tymczasowe pogorszenie jakości powietrza w dwóch miejscowościach obwodu kijowskiego – Iwankowie i Browarach.

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