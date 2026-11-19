截至11月19日上午，基辅的空气质量保持良好。监测站未记录到显著的大气污染。 目前，戈洛西耶夫斯基区的数值最低，奥博隆区最高。不过，这两项数值均在正常范围内。

SaveEcoBot交互式地图显示了首都及基辅各区的空气污染水平。该服务利用在线监测站网络的数据，其中部分监测站以实时模式传输信息。

截至2026年11月19日07:00，基辅整体空气质量被评定为良好。

监测数据显示，戈洛西夫斯基区记录的数值最低——AQI为8，而奥博隆区数值最高，AQI为14。这两个数值均属于良好空气质量等级。

要了解首都的空气质量状况，可使用以下几个在线服务：

SaveEcoBot ——显示基辅及其他地区大气质量监测站网络的数据。

Aqicn——实时显示空气质量指数，并允许查看各监测站的具体数值。该服务的评级范围从“良好”到“危险”。

LUN City AIR——测量PM1、PM2.5和PM10细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。

不同地图上的指标可能略有差异，因为各服务使用各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势和特定区域的数据，而不能仅以单一数值为依据。

空气污染状况在一天中可能会发生变化，因此在户外长时间逗留前，建议查看最新数据。

如果污染水平升高，建议：

尽量减少在户外逗留的时间 ，并在条件允许的情况下留在室内；

关闭门窗，以减少污染空气的进入；

避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加；

如有空气净化器，请按照制造商说明使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应特别关注空气质量。建议他们密切关注监测数据及自身身体状况。

如条件允许，最好在室外空气质量好转后通风。

需要提醒的是，截至11月18日早晨，基辅的空气质量仍保持良好，监测站未记录到显著污染。 达尔尼茨基区的污染指数最低，而奥博隆区和波迪尔区的数值则略高。

11月18日（周三）上午，基辅州两个城镇——伊万科夫和布罗瓦里——记录到空气质量暂时恶化。

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