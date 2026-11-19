По состоянию на утро 19 ноября в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения атмосферы. Самые низкие показатели на данный момент зафиксированы в Голосеевском районе, а самые высокие — в Оболонском. При этом оба значения остаются в пределах нормы.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице и отдельных районах Киева. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга, часть которых передает информацию в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 19 ноября 2026 года общий уровень качества воздуха в Киеве оценивался как хороший.

По данным мониторинга, самый низкий показатель зафиксирован в Голосеевском районе — 8 AQI, а самый высокий — в Оболонском районе, где индекс составил 14 AQI. Оба значения соответствуют хорошему уровню качества воздуха.

Для отслеживания ситуации в столице можно воспользоваться несколькими онлайн-сервисами:

SaveEcoBot – показывает данные сети станций мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве и других населенных пунктах.

Aqicn – отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях. Шкала сервиса охватывает уровни от «хорошо» до «опасно».

ЛУН Город AIR – измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки информации. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и данные в конкретном районе, а не ориентироваться только на одно значение.

Ситуация с загрязнением воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице следует проверять актуальные показатели.

Если уровень загрязнения повысился, рекомендуется:

ограничить пребывание на открытом воздухе и по возможности оставаться в помещении;

закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха;

избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больше воздуха;

использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя, если он имеется.

Особенно внимательно к качеству воздуха следует относиться людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за показателями мониторинга и собственным самочувствием.

По возможности проветривать помещения лучше после улучшения качества воздуха на улице.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 18 ноября сохранялся хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Самые низкие показатели загрязнения зафиксировали в Дарницком районе, тогда как несколько более высокие значения — в Оболонском и Подольском.

Утром в среду, 18 ноября, временное ухудшение качества воздуха зафиксировали в двух населенных пунктах Киевской области — Иванкове и Броварах.

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