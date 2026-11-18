W obwodzie kijowskim uczczono pamięć zmarłej pracownicy służb komunikacyjnych Walentyny Sawickiej
Na jednym z poligonów w obwodzie kijowskim odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Valentynie Sawickiej, kierowniczce centrum współpracy międzynarodowej i komunikacji strategicznej w Urzędzie Ochrony Państwowej.
Zginęła latem 2026 roku w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego.
Na uroczystość upamiętniającą przybyli bliscy, przyjaciele, współpracownicy i koledzy zbrojni zmarłej. Jej mąż, Ihor Solowiej, zaznaczył, że tablica pamiątkowa ma przypominać o okolicznościach tragedii oraz o cenie, jaką Ukraińcy płacą w walce z wrogiem.
W miejscu tragedii odsłonięto również tablicę pamiątkową poświęconą pułkownikowi Sił Zbrojnych Ukrainy Eduardowi Sirenkowi, który zginął w wyniku tego samego ataku.
Źródło: Ukrinform.
W Łucku na budynku sądu miejsko-rejonowego odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci strażnika granicznego Siergieja Bagriya, który zginął podczas wykonywania zadania bojowego w obwodzie donieckim. Po utracie łączności z żołnierzem w marcu 2024 roku przez ponad dwa lata uznawano go za zaginionego w szczególnych okolicznościach. Niedawno oficjalnie potwierdzono jego śmierć.
Wcześniej w Państwowym Rezerwacie Historyczno-Kulturowym „Tustan” odsłonięto kompleks pamiątkowy w kształcie ogniska ku czci poległych obrońców Ukrainy, których życie było związane z tym miejscem.
31 sierpnia w Zolitudzie otwarto Ogród Pamięci ku czci 54 osób, które zginęły podczas zawalenia się supermarketu Maxima. W uroczystości wzięli udział poszkodowani, krewni ofiar oraz pracownicy służb ratowniczych. W listopadzie minie 13 lat od tragedii, w wyniku której dziesiątki osób odniosło również poważne obrażenia.