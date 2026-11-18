在基辅州的一处训练场，为国家安全局国际合作与战略传播中心负责人瓦伦蒂娜·萨维茨卡娅揭幕了一块纪念牌。

她于2026年夏天在一次俄罗斯导弹袭击中遇难。

遇难者的亲属、朋友、同事和战友们出席了悼念仪式。她的丈夫伊戈尔·索洛维耶夫指出，这块纪念牌应让人铭记这场悲剧的经过，以及乌克兰人民在对抗敌人过程中所付出的代价。

此外，在事发地还为在同一轮袭击中牺牲的乌克兰武装部队上校爱德华·西伦科揭幕了一块纪念牌。

来源：乌克兰通讯社。

在卢茨克，市区法院大楼上揭幕了一块纪念牌，以纪念在顿涅茨克州执行战斗任务时牺牲的边防军官谢尔盖·巴格里亚。 自2024年3月与该军人失去联系后，他被视为在特殊情况下失踪，这一状态已持续两年多。近日，其牺牲的事实已得到官方确认。

此前，在“图斯坦”国家历史文化保护区，一座篝火形状的纪念园区正式落成，旨在纪念那些与该地有着深厚渊源、为保卫乌克兰而牺牲的殉国者。

8月31日，在佐利图德，为纪念在Maxima超市坍塌事故中遇难的54人，一座纪念花园正式揭幕。遇难者家属、伤者以及应急救援人员参加了揭幕仪式。 今年11月将是这场悲剧发生13周年，该事件还导致数十人遭受重伤。

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