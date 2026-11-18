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На одному з полігонів Київської області відкрили меморіальну дошку керівниці центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони Валентині Савіцькій.

Вона загинула влітку 2026 року внаслідок російського ракетного удару.

На церемонію вшанування прийшли рідні, друзі, колеги та побратими загиблої. Її чоловік Ігор Соловей зазначив, що меморіальна дошка має нагадувати про обставини трагедії та ціну, яку українці платять у боротьбі з ворогом.

Також на місці трагедії відкрили меморіальну дошку полковнику ЗСУ Едуарду Сіренку, який загинув унаслідок того самого удару.

Джерело: Укрінформ.

У Луцьку на будівлі міськрайонного суду відкрили меморіальну дошку на честь прикордонника Сергія Багрія, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після втрати зв’язку з військовослужбовцем у березні 2024 року він понад два роки вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Нещодавно його загибель офіційно підтвердили.

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