На одном из полигонов Киевской области открыли мемориальную доску в честь руководителя центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Валентины Савицкой.

Она погибла летом 2026 года в результате российского ракетного удара.

На церемонию почтения памяти пришли родные, друзья, коллеги и сослуживцы погибшей. Ее муж Игорь Соловей отметил, что мемориальная доска должна напоминать об обстоятельствах трагедии и цене, которую украинцы платят в борьбе с врагом.

Также на месте трагедии открыли мемориальную доску полковнику ВСУ Эдуарду Сиренко, который погиб в результате того же удара.

Источник: Укринформ.

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