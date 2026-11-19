2026年11月19日星期四，在俄罗斯对基辅发动袭击期间，敌方无人机的残骸坠落在乌克兰外交部辖区内。乌克兰外交部长安德烈·西比加通报了这一情况。

据该部长称，发现的俄罗斯无人机残骸将作为展品移交至外交部博物馆。 他还强调，俄罗斯永远无法威慑乌克兰的外交，并向袭击者发出了不带外交辞令的回应，呼吁他们“跟在俄罗斯军舰后面走”。

此前，安德烈·西比哈还通报称，由于此次对首都的袭击，荷兰驻乌克兰大使馆大楼也遭到损毁。

来源：乌克兰外交部/安德烈·西比哈。

11月19日，俄军使用攻击型无人机袭击了基辅。首都的戈洛西夫斯基区、德斯尼亚区和波迪尔区均记录到了受损情况。

需要指出的是，在基辅，一架无人机击中了波迪尔斯基区的办公楼。

此外，俄罗斯还袭击了基辅州新彼得罗夫茨的一处民宅。

在基辅州，有四人因俄罗斯的袭击而受伤。

关注我们在