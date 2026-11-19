В четверг, 19 ноября 2026 года, во время российской атаки на Киев обломки вражеских беспилотников упали на территорию Министерства иностранных дел Украины. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.

По словам министра, найденные остатки российского беспилотника передадут в качестве экспоната в музей МИД. Он также подчеркнул, что России никогда не удастся запугать украинскую дипломатию, и адресовал нападавшим недипломатический ответ, призвав их последовать за российским военным кораблём.

В результате удара российского дрона по Киеву обломки упали на территорию @MFA_Ukraine. Мы добавим их в наш музей. А российским террористам наша дипломатическая служба передает простое, недипломатичное послание: следуйте за российским военным кораблём, подонки. Вам никогда не удастся запугать украинскую дипломатию. — Андрей Сибига (@andrii_sybiha) 19 ноября 2026 г.

Ранее Андрей Сибига также сообщил, что в результате этого же обстрела столицы было повреждено здание посольства Нидерландов в Украине.

Источник: Министерство иностранных дел Украины/Андрей Сибига.

19 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. Повреждения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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