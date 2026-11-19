В четверг, 19 ноября 2026 года, во время атаки российских беспилотников на Киев в Шевченковском районе столицы был поврежден Владимирский кафедральный собор. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

По информации мэра, обломки вражеского дрона упали на открытой территории возле храма. Ударной волной и обломками были повреждены стекла окон во Владимирском соборе, здание расположенного рядом иностранного посольства, а также более десяти автомобилей.

Источник: Виталий Кличко.

19 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. Повреждения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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