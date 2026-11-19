Odłamki rosyjskiego drona spadły na teren ambasady Brazylii w Kijowie podczas ataku Federacji Rosyjskiej na centralną część stolicy w czwartek, 19 listopada 2026 roku; nie odnotowano ofiar ani zniszczeń budowlanych. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga.

Według szefa ukraińskiego resortu spraw zagranicznych jest to już trzecia misja dyplomatyczna, która 19 listopada stała się celem rosyjskiego ataku. Sybiga podkreślił, że dyplomaci nie są celami, a Moskwa musi ponieść odpowiedzialność za ten terror, oraz podziękował brazylijskim kolegom za to, że pozostają w Kijowie ramię w ramię z Ukraińcami pomimo ciągłych zagrożeń.

Źródło: Andrij Sybiga w Kijowie.

Federalna minister spraw europejskich i zagranicznych Austrii Beate Mainl-Raisinger potwierdziła, że w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów w czwartek, 19 listopada 2026 r., budynek ambasady austriackiej uległ uszkodzeniom.

W czwartek, 19 listopada 2026 r., podczas ataku rosyjskich dronów na Kijów w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy uszkodzeniu uległa katedra św. Włodzimierza. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko.

19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą dronów bojowych. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Hołosiejowskiej, Desniańskiej i Podolskiej stolicy.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

Czytaj nas na