Według ocen zachodnich służb wywiadowczych rosyjski dyktator liczy na dalszy postęp sił okupacyjnych na wschodzie Ukrainy oraz nasilenie ataków rakietowych i dronowych na Kijów, aby zmusić Ukrainę do ustępstw.

Jak pisze The New York Times, powołując się na dobrze poinformowanych urzędników, ostatnie kontakty dyplomatyczne z administracją Donalda Trumpa nie zmieniły stanowiska Kremla.

Służby wywiadowcze przypuszczają, że Moskwa może zgodzić się na pokój wyłącznie na własnych warunkach, w szczególności będzie domagać się przekazania całego Donbasu oraz rezygnacji Ukrainy z przystąpienia do NATO.

Jednocześnie Rosja boryka się ze znacznymi stratami na froncie, trudnościami z rekrutacją żołnierzy oraz problemami gospodarczymi.

Mimo to zachodnie oceny wskazują, że Kreml przygotowuje się do kontynuowania wojny.

Źródło: The New York Times.

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