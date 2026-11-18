Putin nie planuje zakończyć wojny przynajmniej do końca zimy — NYT
Według ocen zachodnich służb wywiadowczych rosyjski dyktator liczy na dalszy postęp sił okupacyjnych na wschodzie Ukrainy oraz nasilenie ataków rakietowych i dronowych na Kijów, aby zmusić Ukrainę do ustępstw.
Jak pisze The New York Times, powołując się na dobrze poinformowanych urzędników, ostatnie kontakty dyplomatyczne z administracją Donalda Trumpa nie zmieniły stanowiska Kremla.
Służby wywiadowcze przypuszczają, że Moskwa może zgodzić się na pokój wyłącznie na własnych warunkach, w szczególności będzie domagać się przekazania całego Donbasu oraz rezygnacji Ukrainy z przystąpienia do NATO.
Jednocześnie Rosja boryka się ze znacznymi stratami na froncie, trudnościami z rekrutacją żołnierzy oraz problemami gospodarczymi.
Mimo to zachodnie oceny wskazują, że Kreml przygotowuje się do kontynuowania wojny.
Źródło: The New York Times.
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