18 listopada szef Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Kiper wraz z przedstawicielami służb bezpieczeństwa znalazł się pod ostrzałem rosyjskim w centrum Odessy. Doszło do tego podczas trzeciego ataku Federacji Rosyjskiej na centralną część miasta.

Szef administracji wojskowej oraz kierownictwo służb bezpieczeństwa zdążyli opuścić epicentrum ataku.

Jednak osoba, która znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca uderzenia, straciła nogę.

Kiper nie skomentował tej informacji. Zamiast tego opowiedział o szczegółach ostrzałów, w wyniku których, jak już wiadomo, zginęły cztery osoby. Według jego słów wśród ofiar śmiertelnych znalazła się 19-letnia dziewczyna i 40-letnia kobieta. Wiadomo również o dwóch zmarłych mężczyznach. Co najmniej 13 osób zostało rannych, a stan niektórych z nich lekarze oceniają jako ciężki.

Urzędnik zaznacza, że wróg zadał cztery uderzenia w historyczne centrum Odessy, które znajduje się pod ochroną UNESCO. Ataki były skierowane na obiekty cywilne: budynki mieszkalne, sklepy, kawiarnie i ulice. Uszkodzono również zaparkowane samochody.

Uderzenia zostały zadane za pomocą dronów rakietowych, których szczątki znaleziono w miejscach uderzenia.

Obecnie w centrum miasta działają wszystkie służby ratownicze.

Dzisiejsze ataki terrorystyczne w Odessie skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„To brutalny i celowy atak wymierzony bezpośrednio w ludzi, w życie. To kolejne potwierdzenie tego, czego tak naprawdę chcą Rosjanie i jak w rzeczywistości podchodzą do wysiłków dyplomatycznych. Bez wzmocnienia międzynarodowej presji na Rosję, bez realnego wsparcia dla Ukrainy, Rosja nie będzie miała prawdziwego motywu do deeskalacji i przejścia do pokoju. Kto chce negocjować pokój, ten nie zwiększa liczby ofiar śmiertelnych” – napisał w mediach społecznościowych.

19 listopada ogłoszono dniem żałoby po ofiarach dzisiejszych rosyjskich ataków. Na budynkach zostaną opuszczone flagi państwowe Ukrainy oraz flagi Odessy z żałobnymi wstążkami. Przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom miasta zalecono ograniczenie odtwarzania muzyki oraz organizowania imprez rozrywkowych.

W wyniku porannego ataku rosyjskich wojsk na centrum Odessy 18 listopada uszkodzony został budynek mieszkalny. Zginęło trzech cywilów, a kolejnych siedmiu mieszkańców miasta odniosło rany.

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