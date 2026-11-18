W wsi Koman w rejonie Nowogród-Siewierskim w obwodzie czernihowskim wrogi dron bojowy uderzył w budynek mieszkalny. Poinformował o tym 18 listopada 2026 roku szef rejonowej administracji wojskowej w Nowogród-Siewierskim Aleksander Seliverstow.

Jak podał, atak miał miejsce około godziny 15:00. W wyniku uderzenia drona, którego typ jest obecnie ustalany, w budynku wybuchł pożar.

Informacje dotyczące ewentualnych ofiar i skali zniszczeń są obecnie weryfikowane.

Źródło: Aleksander Seliverstow na Facebooku.

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