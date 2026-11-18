W obwodzie czernihowskim rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny
W wsi Koman w rejonie Nowogród-Siewierskim w obwodzie czernihowskim wrogi dron bojowy uderzył w budynek mieszkalny. Poinformował o tym 18 listopada 2026 roku szef rejonowej administracji wojskowej w Nowogród-Siewierskim Aleksander Seliverstow.
Jak podał, atak miał miejsce około godziny 15:00. W wyniku uderzenia drona, którego typ jest obecnie ustalany, w budynku wybuchł pożar.
Informacje dotyczące ewentualnych ofiar i skali zniszczeń są obecnie weryfikowane.
Źródło: Aleksander Seliverstow na Facebooku.
W Odessie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataku Rosji.
W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.
W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zapaliła się trawa po upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego.
W Dnieprze uszkodzono konsulat Austrii i gimnazjum, są ranni.