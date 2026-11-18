Na kierunku Słowiańsk wojska rosyjskie codziennie wysyłają w powietrze wiele dziesiątek dronów typu samolotowego. W szczególności okupanci masowo wykorzystują drony „Molnia”, z których – według wojskowych – strzelają niemal nieprzerwanie, niczym z karabinu maszynowego.

Wróg nie zaprzestaje prób przedarcia się bezpośrednio do Słowiańska i wciągnięcia ukraińskich obrońców w walki uliczne.

Według żołnierza 81. oddzielnej brygady powietrznodesantowej Stanisława Krasnowa wróg nieustannie atakuje. Często podejmowane są próby masowego szturmu „w niekorzystnych warunkach pogodowych”, od czasu do czasu angażowana jest technika pancerna, a pojazdy silnikowe wykorzystywane są nieustannie. Kierunek ataków pozostaje niezmienny — to Słowiańsk.

„Krywa Łuka, potem Mikołajówka. Jeśli uda im się tu posunąć naprzód, to można powiedzieć, że po Mikołajówce zaczyna się już Słowiańsk. To właśnie jest teraz ich głównym celem — przedrzeć się do Mikołajówki, aby zmusić nas do walk ulicznych. Aby stopniowo przeniknąć już bezpośrednio do samego Słowiańska i tam prowadzić takie walki. Ale, jak już mówiłem, nic im nie wychodzi” – zaznaczył żołnierz 81. oddzielnej brygady powietrznodesantowej.

Jak opowiedział Krasnow, wróg bardzo szeroko wykorzystuje drony „Molnia”. Są to bezzałogowe statki powietrzne typu samolotowego, które mogą przenosić bardzo duże obciążenia. Atakują nimi zarówno technikę wojskową, jak i piechotę.

„Rosjanie strzelają nimi, można powiedzieć, jak z karabinu maszynowego. To znaczy, codziennie wykorzystuje się ich wiele dziesiątek, ale większość z nich jest zestrzelana. W zasadzie tylko niewielki procent dociera do celu” – stwierdził Stanisław Krasnow.

O tym opowiedział na antenie telemaratonu „Jedne wiadomości” Stanisław Krasnow, żołnierz 81. oddzielnej brygady powietrznodesantowej.

Rosjanie zbombardowali Słowiańsk bombami lotniczymi typu fugasowego, są ranni.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 539 razy zaatakowały miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku rosyjskich ataków zginęły trzy osoby, a kolejnych 19 mieszkańców regionu odniosło rany.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 30 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski. Atakom poddano trzy rejonu regionu, gdzie okupanci używali dronów i artylerii. W wyniku ataków uszkodzono domy, samochody i budynki gospodarcze, a w kilku miejscach wybuchły pożary.

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