На Славянском направлении российские войска ежедневно запускают несколько десятков беспилотников авиационного типа. В частности, оккупанты массово применяют дроны «Молния», из которых, по словам военных, стреляют почти непрерывно, словно из пулемёта.

Враг не прекращает попыток продвинуться непосредственно к Славянску и втянуть украинских защитников в уличные бои.

По словам военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады Станислава Краснова, враг постоянно атакует. Часто предпринимаются попытки массового штурма «в непогоду», время от времени задействуют бронетехнику, автомототехнику используют постоянно. Направление ударов не меняется — это Славянск.

«Кривая Лука, затем Николаевка. Если им удастся здесь продвинуться, то это уже, можно сказать, начало Славянска, после Николаевки. Это и есть их главная цель сейчас — продвинуться в Николаевку, чтобы навязать нам уличные бои. Чтобы постепенно проникнуть уже непосредственно в сам Славянск и вести там такие бои. Но, как я уже говорил, у них ничего не получается», — отметил военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Враг, рассказал Краснов, очень широко применяет дроны «Молния». Это БПЛА самолетного типа, способный нести очень большой вес. Ими атакуют как технику, так и пехоту.

«Россияне стреляют из них, можно сказать, как из пулемета. То есть ежедневно применяются десятки таких дронов, но и сбивается большая часть из них. В принципе, лишь незначительный процент долетает до цели», — констатировал Станислав Краснов.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Россияне нанесли удар фугасными авиабомбами по Славянску, есть раненые.

Российские войска за прошедшие сутки 539 раз атаковали населенные пункты Запорожской области. В результате российских ударов погибли три человека, еще 19 жителей региона получили ранения.

Российские войска с вечера почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударами оказались три района региона, где оккупанты применяли беспилотники и артиллерию. В результате атак повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки, в нескольких местах возникли пожары.

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