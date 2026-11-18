在斯洛维扬斯克方向，俄军每天都会发射数十架飞机式无人机。特别是，占领军大规模使用“莫尔尼亚”无人机，据军方称，这些无人机几乎像机枪一样持续不断地发射。

敌人不断试图直接向斯洛维扬斯克推进，并将乌克兰守军卷入街头巷战。

据第81独立空降旅军人斯坦尼斯拉夫·克拉斯诺夫称，敌人持续发动攻击。 他们经常试图在“恶劣天气”下发动大规模强攻，不时动用装甲车辆，并持续使用机动车辆。进攻方向始终未变——目标就是斯洛维扬斯克。

“先是克里瓦卢卡，接着是尼古拉耶夫卡。如果他们能在这里推进，那么可以说，过了尼古拉耶夫卡，斯洛维扬斯克就近在咫尺了。这正是他们目前的主要目标——推进至尼古拉耶夫卡，迫使我们陷入街头巷战。 从而逐步渗透到斯洛维扬斯克市内，并在那里展开此类战斗。但正如我之前所说，他们什么都做不成，”第81独立空降旅的一名军人指出。

克拉斯诺夫透露，敌军广泛使用“莫尔尼亚”无人机。这是一种飞机型的无人机，能够承载非常重的载荷。他们用它来攻击装甲车辆和步兵。

“俄军发射这些无人机，可以说就像用机枪扫射一样。也就是说，每天都有数十架被持续投入使用，但其中大部分都被击落。实际上，只有极小比例能飞抵目标，”斯坦尼斯拉夫·克拉索夫指出。

第81独立空降旅的军人斯坦尼斯拉夫·克拉斯诺夫在“统一新闻”电视马拉松节目中透露了这一情况。

俄军向斯洛维扬斯克投掷了高爆航空炸弹，造成人员受伤。

过去24小时内，俄军共539次袭击了扎波罗热州的居民点。俄军袭击造成3人死亡，另有19名当地居民受伤。

自傍晚以来，俄军已对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近30次袭击。该地区三个区遭到袭击，占领军在袭击中动用了无人机和火炮。 袭击导致民宅、车辆和农用建筑受损，多处发生火灾。

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