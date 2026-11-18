Росіяни щодня запускають десятки БПЛА поблизу Слов’янська
На Слов’янському напрямку російські війська щодня запускають багато десятків безпілотників літакового типу. Зокрема, окупанти масово застосовують дрони «Молнія», якими, за словами військових, стріляють майже безперервно, наче з кулемета.
Ворог не припиняє спроб просунутися безпосередньо до Слов’янська та втягнути українських захисників у вуличні бої.
За словами військовослужбовця 81-ї окремої аеромобільної бригади Станіслава Краснова, ворог постійно атакує. Частими є спроби масово штурмувати «під непогоду», час від часу залучають бронетехніку, автомототехніку використовують постійно. Напрямок ударів не змінюється — це Слов’янськ.
«Крива Лука, потім Миколаївка. Якщо їм вдасться тут просунутися, то це вже, можна сказати, починається Слов’янськ, після Миколаївки. Це і є їхня головна мета зараз — просунутися в Миколаївку, щоб нав’язати нам вуличні бої. Щоб поступово інфільтруватися вже безпосередньо в сам Слов’янськ, і тут вести такі бої. Але, як я вже казав, що в них нічого не виходить», — зазначив військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади.
Ворогом, розповів Краснов, дуже широко застосовуються дрони «Молнія». Це БПЛА літакового типу, що може тягнути дуже велику вагу. Ними атакують як техніку, так і піхоту.
«росіяни ними стріляють, можна сказати, як з кулемета. Тобто їх багато десятків постійно щодня застосовується, але і збивається більша частина їх. В принципі, незначний відсоток долітає до цілі», — констатував Станіслав Краснов.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади.
Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по Слов’янську, є поранені.
Російські війська за минулу добу 539 разів атакували населені пункти Запорізької області. Внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще 19 жителів регіону отримали поранення.
Російські війська з вечора майже 30 разів атакували Дніпропетровську область. Під ударами були три райони регіону, де окупанти застосовували безпілотники та артилерію. Внаслідок атак пошкоджені будинки, автомобілі та господарські споруди, у кількох місцях виникли пожежі.