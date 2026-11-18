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На Слов’янському напрямку російські війська щодня запускають багато десятків безпілотників літакового типу. Зокрема, окупанти масово застосовують дрони «Молнія», якими, за словами військових, стріляють майже безперервно, наче з кулемета.

Ворог не припиняє спроб просунутися безпосередньо до Слов’янська та втягнути українських захисників у вуличні бої.

За словами військовослужбовця 81-ї окремої аеромобільної бригади Станіслава Краснова, ворог постійно атакує. Частими є спроби масово штурмувати «під непогоду», час від часу залучають бронетехніку, автомототехніку використовують постійно. Напрямок ударів не змінюється — це Слов’янськ.

«Крива Лука, потім Миколаївка. Якщо їм вдасться тут просунутися, то це вже, можна сказати, починається Слов’янськ, після Миколаївки. Це і є їхня головна мета зараз — просунутися в Миколаївку, щоб нав’язати нам вуличні бої. Щоб поступово інфільтруватися вже безпосередньо в сам Слов’янськ, і тут вести такі бої. Але, як я вже казав, що в них нічого не виходить», — зазначив військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Ворогом, розповів Краснов, дуже широко застосовуються дрони «Молнія». Це БПЛА літакового типу, що може тягнути дуже велику вагу. Ними атакують як техніку, так і піхоту.

«росіяни ними стріляють, можна сказати, як з кулемета. Тобто їх багато десятків постійно щодня застосовується, але і збивається більша частина їх. В принципі, незначний відсоток долітає до цілі», — констатував Станіслав Краснов.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по Слов’янську, є поранені.

Російські війська за минулу добу 539 разів атакували населені пункти Запорізької області. Внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще 19 жителів регіону отримали поранення.

Російські війська з вечора майже 30 разів атакували Дніпропетровську область. Під ударами були три райони регіону, де окупанти застосовували безпілотники та артилерію. Внаслідок атак пошкоджені будинки, автомобілі та господарські споруди, у кількох місцях виникли пожежі.

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