По оценкам западных спецслужб, российский диктатор рассчитывает на дальнейшее продвижение оккупантов на востоке Украины и усиление ракетных и дронных атак по Киеву, чтобы заставить Украину пойти на уступки.

Как пишет The New York Times со ссылкой на осведомлённых чиновников, недавние дипломатические контакты с администрацией Дональда Трампа не изменили позицию Кремля.

Разведывательные службы предполагают, что Москва может согласиться на мир только на своих условиях, в частности будет требовать передачи всего Донбасса и отказа Украины от вступления в НАТО.

В то же время Россия сталкивается со значительными потерями на фронте, трудностями с набором военных и экономическими проблемами.

Несмотря на это, западные оценки свидетельствуют о том, что Кремль готовится продолжать войну.

Источник: The New York Times.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне привлек внимание СМИ своей обувью.

Видео: Си Цзиньпин не позволил Путину встать рядом с Трампом во время фотосессии.

Тревожные ожидания относительно встречи Трампа, Путина и Си не соответствуют действительности: политолог Владимир Фесенко.

Читай нас в