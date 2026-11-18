Путин не планирует завершать войну как минимум до конца зимы — NYT
По оценкам западных спецслужб, российский диктатор рассчитывает на дальнейшее продвижение оккупантов на востоке Украины и усиление ракетных и дронных атак по Киеву, чтобы заставить Украину пойти на уступки.
Как пишет The New York Times со ссылкой на осведомлённых чиновников, недавние дипломатические контакты с администрацией Дональда Трампа не изменили позицию Кремля.
Разведывательные службы предполагают, что Москва может согласиться на мир только на своих условиях, в частности будет требовать передачи всего Донбасса и отказа Украины от вступления в НАТО.
В то же время Россия сталкивается со значительными потерями на фронте, трудностями с набором военных и экономическими проблемами.
Несмотря на это, западные оценки свидетельствуют о том, что Кремль готовится продолжать войну.
Источник: The New York Times.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне привлек внимание СМИ своей обувью.
Видео: Си Цзиньпин не позволил Путину встать рядом с Трампом во время фотосессии.
Тревожные ожидания относительно встречи Трампа, Путина и Си не соответствуют действительности: политолог Владимир Фесенко.