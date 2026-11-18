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За оцінками західних розвідок, російський диктатор розраховує на подальше просування окупантів на сході України та посилення ракетних і дронових атак по Києву, щоб змусити Україну до поступок.

Як пише The New York Times із посиланням на обізнаних посадовців, нещодавні дипломатичні контакти з адміністрацією Дональда Трампа не змінили позиції Кремля.

Розвідувальні служби припускають, що Москва може погодитися на мир лише на власних умовах, зокрема вимагатиме передачі всього Донбасу та відмови України від вступу до НАТО.

Водночас Росія стикається зі значними втратами на фронті, труднощами з набором військових та економічними проблемами.

Попри це, західні оцінки свідчать, що Кремль готується продовжувати війну.

Джерело: The New York Times.

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