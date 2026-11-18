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Президент рф володимир путін під час поїздки на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені привернув увагу медіа своїм взуттям.

За даними видання, 74-річний російський диктатор, чий зріст оцінюється приблизно у 170 см, знову продемонстрував свої комплекси щодо зросту, обравши для виступу та зустрічей туфлі з прихованими всередині каблуками. Попри спроби збільшити зріст за допомогою спеціального взуття, на офіційних кадрах під час зустрічі віч-на-віч було помітно, що путін залишається помітно нижчим за лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який має 176 см.

У межах дводенного візиту до Шеньчженя 18–19 листопада російський очільник також має провести низку міжнародних контактів на полях саміту АТЕС.

Джерело: Daily Star.

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