Президент РФ Владимир Путин во время поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне привлек внимание СМИ своей обувью.

По данным издания, 74-летний российский диктатор, чей рост оценивается примерно в 170 см, вновь продемонстрировал свои комплексы по поводу роста, выбрав для выступления и встреч туфли со скрытыми внутри каблуками. Несмотря на попытки увеличить рост с помощью специальной обуви, на официальных кадрах во время встречи один на один было заметно, что Путин остается заметно ниже лидера Китая Си Цзиньпина, рост которого составляет 176 см.

В рамках двухдневного визита в Шэньчжэнь 18–19 ноября российский лидер также должен провести ряд международных встреч на полях саммита АТЭС.

Источник: Daily Star.

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